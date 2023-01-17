المرصد الأوروبي: البلجيكي: عقوبات على كل من تتم مقاضاته بأوروبا ويعيق سير العدالة في لبنان؟

أعلن “المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان” في بيان، أن “البرلمان البلجيكي من المتوقع أن يصوت غدا على قرار اقترحه عدد من النواب البلجيكيين في ما خص لبنان، ويدعو القرار إلى فرض عقوبات محددة الهدف، تطبيقا لقرار الاتحاد الأوروبي على كل من تتم مقاضاته في أوروبا بقضايا متعلقة بالفساد وكل من يعيق عمل العدالة”.

وشرح المرصد أن “أهمية هذا القرار تأتي في توقيته، تزامناً مع زيارة الوفد القضائي الأوروبي لبيروت، وأيضا لكونه يشمل بالعقاب كل الذين يعيقون سير العدالة في لبنان”.