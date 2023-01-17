متحدون: جهاد العرب ونبيل الجسر إلى التحقيق في دعوى عليق ورفاقه بجرائم احداث اضرار في البيئة

اعلن “تحالف متحدون” في بيان، انه “في خطوة لافتة في دعوى محامي تحالف متحدون وشركائه بخصوص مطمر الكوستابرافا وبعد الادعاء على جهاد العرب ورفاقه في ملف نفايات الشمال مؤخرا، ادعى المحامي العام الاستئنافي والمدعي العام البيئي في جبل لبنان القاضي فادي ملكون أمس في 16 الحالي، بموجب ورقة الطلب على كل من المتعهد جهاد العرب وشركته “الجهاد للتجارة والتعهدات” ش. م. ل. JCC، وعلى مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر، وأحالهم أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج، وذلك بجرائم إحداث أضرار طائلة بالبيئة والصحة وبسبب أعمال منجزة دون تصريح وبصورة مخالفة للأحكام القانونية والنظامية النافذة، لا سيما التقيد بإنجاز دراسة الأثر البيئي ومواد أخرى من قانون العقوبات”.

اضاف: “يأتي كل هذا أيضا في معرض طلب المتعهد العرب عبر مجلس الإنماء والإعمار إلى مجلس الوزراء منذ حوالي الشهر الموافقة على توسعة “قسم التوسعة” بمسافة كيلومتر إضافي، وكأن الناس لا يكفيها ما حل بها من ويلات على يديه وأعوانه.

كذلك تبلغ العرب وشركته أصولا اليوم موعد جلسة التحقيق معه ورفاقه أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار هذا الخميس في 19 الجاري”.