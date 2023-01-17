المحافظ خضر زار عائلة الطفلين المحررين العروب وأشاد بجهود الجيش

لبنان
By cedar

زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عائلة الطفلين السوريين المحررين غالب ومهند العروب في بعلبك، اللذين تمكن الجيش اللبناني من تحريرهما، بعد حجز حريتهما لمدة ثلاثة أشهر، تعرضوا خلالها لأبشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي من أجل الضغط على أهلهما لدفع فدية مالية.

وكان المحافظ خضر على تواصل مع الأهل خلال فترة اختطاف ولديهما، ويتابع مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات الآيلة إلى تحرير الطفلين من بين أيدي الجناة الخاطفين.  

مواضيع متعلقة

رابطة موظفي الادارة العامة: الغاء الوقفة التضامنية مع عطية…

الاتحاد الماروني العالمي استنكر استدعاء نون ومراد: تسلسل…

‎ قطع الطريق في القبة بعد تلاسن مع الجيش

واكد خضر للعائلة “ضرورة متابعة وضع ولديهما النفسي” ، واضعاً إمكاناته بتصرفها.

وتوجه ب”الشكر لمخابرات الجيش على المتابعة الحثيثة، والتضييق على المجرمين، واتخاذ التدابير الصارمة التي أسفرت عن خلاص غالب ومهند سالمين”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedar 10096 posts 0 comments
مواضيع تهمك

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

بعد استدعاء امينها العام.. الجبهة المسيحية: جهة حزبية ممانعة…

بو صعب من المجلس الاقتصادي: ما ينقصنا هو التعاون وصفحة جديدة…

بالصور: حفل تخريج وتوزيع شهادات على عسكريين من تابعوا دورة…

الاباتي نجم في قداس لمناسبة عيد القديس انطونيوس: كان له دور…

لجنة الادارة والعدل تابعت موضوع تكوين مجلس القضاء الاعلى

متعاقدو التعليم الرسمي في النبطية دعوا للمشاركة في الاضراب…

1 من 1٬261