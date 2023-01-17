المحافظ خضر زار عائلة الطفلين المحررين العروب وأشاد بجهود الجيش

زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عائلة الطفلين السوريين المحررين غالب ومهند العروب في بعلبك، اللذين تمكن الجيش اللبناني من تحريرهما، بعد حجز حريتهما لمدة ثلاثة أشهر، تعرضوا خلالها لأبشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي من أجل الضغط على أهلهما لدفع فدية مالية.

وكان المحافظ خضر على تواصل مع الأهل خلال فترة اختطاف ولديهما، ويتابع مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات الآيلة إلى تحرير الطفلين من بين أيدي الجناة الخاطفين.

واكد خضر للعائلة “ضرورة متابعة وضع ولديهما النفسي” ، واضعاً إمكاناته بتصرفها.

وتوجه ب”الشكر لمخابرات الجيش على المتابعة الحثيثة، والتضييق على المجرمين، واتخاذ التدابير الصارمة التي أسفرت عن خلاص غالب ومهند سالمين”.