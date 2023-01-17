الاباتي نجم في قداس لمناسبة عيد القديس انطونيوس: كان له دور كبير في تشديد عزم المسيحيين أثناء اضطهادهم

ترأس الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي بيار نجم قداسا احتفاليا لمناسبة عيد القديس انطونيوس اب الرهبان على مذبح كنيسة سيدة اللويزة في الدير الام للرهبانية في زوق مصبح، في حضور الرؤساء العامين السابقين وكهنة الرعايا في الرهبنة وطلابها الجدد وأبناء الرعية في زوق مصبح والجوار.



بعد الانجيل المقدس، تناول الاباتي نجم سيرة القديس انطونيوس الكبير ابي الرهبان الشاب الشجاع الذي تخلى عن رهافة الحياة واتبع تعاليم المسيح الذي دعاه فتنسك في الصحراء مصليا ومتمسكا بجوهر المسيحية الحقيقية”المحبة”.



أضاف:”بعد أن توفي ابواه باكرا تاركين له ولشقيقته ارثا عائليا كبيرا ، فكان لموت ابويه أثر ايجابي في نفسه اذ أشعل شرارة الحياة الأبدية المرتكزة على محبة الاخر، وفي أحد الايام سمع في أذنيه وهو يصلي كلام الرب في الانجيل “اذا اردت ان تكون كاملا فأذهب وبع كل ما تملك واعطه للفقراء فيكون لك كثير في السماء وتعال واتبعني”. وهكذا كان، أعطى شقيقته حصتها من الميراث، وباع حصته ووزعها على الفقرا والمعوزين، مدركا ان التواضع سر الخلاص والتكبر قمة الأهواء، فتحلق حوله رهبان كثر، وكان دائما يحثهم على ذكر الآية”.



وتابع نجم:” كما كان له دور كبير في تشديد عزم المسيحيين أثناء اضطهادهم فراح يصلي معهم في الشوارع وفي المنازل”.



وأشار الاباتي نجم الى ما قاله البابا القديس يوحنا بولس الثاني واصفا عالمنا اليوم ” مشكلة عالمنا اليوم انه لم يعد يشعر بالخطيئة”، داعيا للعودة إلى “ذواتنا واعطائها فرصة للتفكير في اولوياتنا والتأمل بها، سيما وأننا نعيش الكثير من الازمات والمصاعب ولكننا نحن أبناء الرجاء ورجاؤنا في ايماننا فلنصل لكل واحد منا بصدق واخلاص إلى يسوع لانه هو الرب وهو المخلص الأوحد”.



وختم: ” لا أحد يدرك متى تطلب روحه”، لذا فلنكن حاضرين دائما لتلبية مشيئة الاب السماوية”.

وعايد الاباتي نجم الحضور، متمنيا لهم “عبور هذا النفق المظلم إلى فرحة نسعى فيها الى قداسة نفوسنا

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