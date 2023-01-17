متعاقدو التعليم الرسمي في النبطية دعوا للمشاركة في الاضراب المركزي غدا

لبنان
By cedar

يواصل الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني الرسمي في الثانويات والمدارس الرسمية والمهنية في مدينة النبطية ومنطقتها، اضرابهم المفتوح تضامنا مع دعوة لجنة المعلمين الثانويين للاضراب احتجاجا على “عدم ايفاء وزارة التربية والتعليم العالي بوعودها ودفع مستحقاتهم المقررة لهم”، مؤكدين “المضي في اضرابهم وعدم العودة الى مدارسهم تحت اي ذريعة”، داعين زملائهم  في الملاك وفي كل القطاعات التعليمية الى “مساندتنا والمشاركة في الاضراب المركزي الذي دعت اليه لجنة المتعاقدين يوم امس في ساحة رياض الصلح في بيروت، بهدف انقاذ العام الدراسي من خلال الحصول على كامل حقوقنا اسوة بباقي القطاعات”.

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