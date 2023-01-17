بالصور: حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم

أقيم في فوج الهندسة – الوروار حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم.

ترأس الحفل قائد اللواء اللوجستي بالوكالة العميد الركن جوني عقل ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط .



وألقى العميد الركن عقل كلمة في المناسبة جاء فيها: “ستلتحقون عمّا قريب في وحداتكم لتضخوا فيها دمًا جديدًا نابضًا بروح الفتوة والعطاء، تذودون عن الوطن وتجهدون في حماية أبنائه، وتشدون أواصر اللحمة في ما بينكم بما يزيد قوة مؤسستكم ومناعتها.

التزموا القانون والانضباط لتكونوا خير صورة عن الجيش والشباب اللبناني، فعليكم تقع مسؤولية حفظ أمانة مَن سبقوكم وبخاصة الشهداء الأبرار”.



وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه المتخرجون.