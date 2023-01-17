اتحاد بلديات الزهراني: مستمرون بمعالجة الآثار الناتجة عن الشتاء وفتح الاقنية

لبنان
By cedar



اعلن اتحاد بلديات ساحل الزهراني في بيان، انه “في اطار المتابعة الحثيثة لوضع الطرق والاقنية والعبارات الخاصة لتصريف المياه، تستمر الفرق الفنية التابعة للاتحاد بالعمل لمعالجة الآثار الناتجة عن الشتاء والعواصف. وفي هذا الاطار ، تم فتح وتنظيف العبارة عند جسر الشمسية بالتعاون مع شركة جعيتاني، كما تم العمل على فتح الاقنية على طول مجرى الليطاني بالتعاون مع مصلحة الليطاني، وعلى اوتوستراد الامام الصدر أيضا تم تنظيف معظم الاقنية على جانبي الاوتوستراد حيث وقع العديد من حوادث السير نتيجة تجمع الاتربة جراء الامطار”.


واشار الاتحاد في بيانه،  الى انه “يحاول رغم الظروف الصعبة،  رفع الضرر عن المواطنين مع الاشارة الى أن الطريق الدولية والاوتوسترادات هي من صلاحية وزارة الاشغال لذلك يناشد الوزرات المختصة القيام بوجبها”.

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وختم  مناشدا “المواطنين التزام النظافة ، وعدم رمي المخلفات البلاستيكية والاكياس وغيرها في الاقنية”.

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