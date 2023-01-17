3 مـصـابين جراء إنبٰعاثات مادة الكاربون في برج البراجنة لبنان By admin 01/17/2023 شارك ثلاثة مصابين جراء إنبعاثات مادة الكاربون داخل شقة في برج البراجنة. مواضيع متعلقة عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في بلدة النبي عثمان ــ البقاع 01/17/2023 رئيس حزب الاتحاد السرياني ابراهيم مراد، الى العدلية اليوم..… 01/17/2023 اوقف بالجرم المشهود.. يخزّن المـخـدّرات داخل منزله ويروجها… 01/17/2023 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إنبٰعاثاتالبراجنةالكاربونلبنانمـصـابين شارك
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