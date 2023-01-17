متعاقدو الثانوي: اعتصام غدا في ساحة رياض الصلح

دعت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات، ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان الى “الاعتصام غدا في ساحة رياض الصلح”.

وقالت في بيان:” نتمنى ان يقف جميع الزملاء معنا ، وقفة عز وكرامة، العاشرة من صباح غد في ساحة رياض الصلح، كما وقفتم في السابع من شباط الماضي، التي شاركنا فيه وكنا رأس حربة لنزع مرسوم بدل نقل من سلطة تتقاعس وتتحجج لتحجب اقراره. كما وردنا أن بعض الوزراء لا يريدون اي بند في الجلسة إلا ملف الكهرباء، لذا نحن لهم غدا بالمرصاد ولن نترك الشارع قبل نزع مرسوم بدل النقل من سلطة المحاصصات والكيديات والنكد السياسي” .

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