الدولة بلا موظفين غداً.. شلل عام في الإدارات وانحدار الاوضاع الاجتماعية الى الانفجار

لبنان
By admin

العام الدراسي في القطاع الرسمي مهدد تحت تأثير الاضراب الذي دخل اسبوعه الثاني، وكذلك الحال، في ما خص المدارس الخاصة، في ضوء الانذار الموجه للحكومة وعبرها للمصارف الخاصة، وهم ينفذون اعتصاماً غداً أمام السراي الكبير، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسته.

وصحة المريض ليست مهددة وحسب، بل ايضاً معرضة للموت، من دون دواء، في ضوء اشتراط المستشفيات الخاصة احضار الأدوية مع المرضى لصعوبة توفرها في المستشفيات.

مواضيع متعلقة

 عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في بلدة النبي عثمان ــ البقاع

رئيس حزب الاتحاد السرياني ابراهيم مراد، الى العدلية اليوم..…

اوقف بالجرم المشهود.. يخزّن المـخـدّرات داخل منزله ويروجها…

وموظفو الإدارة العامة يبدأون غداً اضرابا لاكثر من اسبوع، وكذلك الحال في ما خص موظفي وزارة الاتصالات

إذا الدولة بلا موظفين، بدءا من يوم غد بالتزامن مع عقد جلسة ثانية لحكومة تصريف الاعمال عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاربعاء، وعلى جدول اعمالها سبعة بنود، ابرزها ما يتصل بالكهرباء وتأمين الاعتمادات المستخدمة لشراء الفيول والغاز اويل

ومع الشلل العام في الإدارات على الرغم من تحريك التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب لملاحقة الموظفين الناشطين في الدفاع عن حقوقهم، اعربت مصادر نقابية عن انحدار الاوضاع الاجتماعية الى الانفجار، في سباق مع اشتباك او توتر من نوع آخر بين المصارف والمصرف المركزي، وبين الطرفين متضامنين بوجه مهمة التحقيق الأوروبي في عمليات الفساد وتبييض الاموال مع مصرفيين وموظفين سابقين في المركزي وهيئة الرقابة على المصارف

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
admin 81572 posts 0 comments
مواضيع تهمك

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

“القوات اللبنانية” ليست مع إنعقاد الجلسة…

بري وميقاتي ربحا الجولة وخسر باسيل.. والتهويل بفك تحالف مار…

جلسة التحدي الحكومية الاربعاء.. ميقاتي مصرّ وخرق وزراء…

مصطفى حمدان: كل حرامية الحكم الطائفي المذهبي يجب حجزهم في…

أساتذة الدوام المسائي: للاعتصام أمام مقر اليونيسيف الجمعة

اللجنة الفاعلة: شاهين وضعت مراد في أجواء ملف الاساتذة…

1 من 1٬258