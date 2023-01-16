اللجنة الفاعلة: شاهين وضعت مراد في أجواء ملف الاساتذة المتعاقدين

أصدرت “اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” بيانا جاء “عطفا على دعوة رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور حسن مراد إلى اجتماع لجنة التربية النيابية غدا الثلاثاء”.

وأفاد البيان بأن “اللجنة الفاعلة ممثلة برئيستها نسرين شاهين، اجتمعت مع رئيس لجنة التربية حسن مراد ومحاميه أحمد حسن، ووضعت بين أيديهم ملف الاساتذة المتعاقدين بكل اشكالياته، وبخاصة استغلال الاساتذة للحصول على اموال من الدول المانحة، في حين لا يصلهم منها شيء، كذلك مرسوم العقد الكامل الذي أقر في شباط 2022”.