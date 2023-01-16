صونيا بيروتي تطوي صفحة من زمن الاعلام الراقي وترحل

لبنان
By cedar

  

غيب الموت اليوم الاعلامية والكاتبة صونيا سليم عون بيروتي والدة الزميل بسام بيروتي الرئيس السابق لدائرة الانترنت في “الوكالة الوطنية للاعلام”. 
 
عملت الراحلة في عدد من الصحف والمجلات المحلية والعربية. انتقلت في فترة الستينيات للعمل في “تلفزيون لبنان” حيث بدأت بإجراء أحاديث ثقافية واجتماعية وقدمت مجلة تلفزيونية تتناول اخبار المعارض والأمسيات الشعرية والثقافية. كما وأصدرت عددا من الكتب والروايات.
 
تألقت في برنامج “استوديو الفن”، وكانت علامة فارقة من خلال برنامج “فنجان قهوة” عبر أثير “اذاعة لبنان” وغيره الكثير من البرامج التي تعنى بقضايا المرأة والمجتمع.
 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر غد في كنيسة سيدة المعونات – حارة صخر. 
 
تقبل التعازي يوم الدفن في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحا ولغاية السادسة مساء.
 
اسرة “الوكالة الوطنية للاعلام” تتقدم من الزميل بسام ومن العائلة باحر التعازي، سائلة الله ان يسكن الاعلامية القديرة الاخدار السماوية.

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