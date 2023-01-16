كسبار استقبل وليام نون مع وفد شكره على دعم نقابة المحامين

لبنان
By cedar

استقبل نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، وليم نون ترافقه والدته وخطيبته ووالدتها ووكيله المحامي رالف طنوس، وفي حضور أعضاء مجلس النقابة: أمين السر سعد الدين الخطيب وأمين الصندوق إيلي بازرلي وفادي المصري وميسم يونس.
 
واستمع كسبار من الوفد إلى شرح عن التحقيقات، وشكر الوفد “النقيب كسبار ومجلس النقابة على البيان الصارم الذي صدر مساء السبت الماضي، وعلى الدعم الذي قدموه من أجل الإفراج عنه، وتحقيق العدالة في جريمة المرفأ”، بحسب بيان للنقابة.
 
ومن المقرر أن يجتمع كسبار مع أعضاء مكتب الإدعاء في جريمة المرفأ والأهالي الأسبوع المقبل، ل”تصحيح البوصلة والتركيز على التحقيق العدلي في جريمة المرفأ وإصدار القرار الظني وتبيان الحقيقة”.
 

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