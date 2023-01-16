حمادة اشار بترك نون وبو صعب رهن التحقيق بعد انتهاء التحقيق معهما في امن الدولة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” باعطاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، اشارة بترك وليام نون وبيتر بو صعب رهن التحقيق اللذين مثلا امام المديرية العامة لامن الدولة في الرملة البيضاء، بعد تركهما من ثكنة بربر الخازن في فردان على خلفية ما حصل يوم الثلثاء الماضي امام قصر العدل.

يشار الى ان احضار نون وبو صعب الى امن الدولة لاستكمال التحقيق الذي كان بدأ يوم الجمعة الماضي على خلفية اطلاق تهديدات للقضاة وقصر العدل.

وكان النائبان جورج عقيص وملحم خلف حاضران مع نون وبو صعب في امن الدولة.