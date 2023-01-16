تكريم 380 سيدة ارتدين العباءة الفاطمية في بعلبك

لبنان
By cedro

أقامت “الهيئات النسائية لحزب الله” في البقاع، حفلها السنوي لتكريم 380 سيدة وفتاة من اللواتي ارتدين العباءة، في مقام السيدة خولة في بعلبك، ضمن مشروعها السنوي “قرة عين فاطمة”، المتزامن مع ذكرى ولادة السيدة الزهراء. 
 
حضر الحفل مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية ل” حزب الله” في البقاع الشيخ تامر حمزة، مدير جمعية العمل البلدي الشيخ مهدي مصطفى، مدير جمعية التعليم الديني جمال خضر، مسؤولة الهيئات النسائية جميلة مصطفى وفاعليات اجتماعية. 

وشدد حمزة على ” ضرورة التمسك بالعباءة الفاطمية، التي تحمل كل معاني الحضور الانساني في المجتمع، وتعبر عن المكانة الشامخة للمرأة في الاسلام”. 

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