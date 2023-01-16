بعد استدعاء رئيس حزب “الاتحاد” السرياني الى المباحث الجنائية.. مراد: مخطئ من يعتقد أنني سأتراجع عن الدفاع عن مجتمعي المسيحي واللبناني

لبنان
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قال رئيس حزب “الاتحاد” السرياني الأمين العام للجبهة المسيحية وعضو “الجبهة السيادية من اجل لبنان” ابراهيم مراد في بيان: “مخطئ من يعتقد أن الادعاء علي واستدعائي إلى المباحث الجنائية سوف يرهبني أو يجعلني أتراجع عن مواقفي السيادية دفاعاً عن مجتمعي المسيحي واللبناني من بطش احتلال الميليشيا واتباعها”.

واضاف: “مستمر كحزب سيادي في النضال لأخر نفس”.

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وبحسب البيان، فإن كلام مراد جاء على خلفية استدعاء بعد مقابلة مصورة له قام حسب قولها اعلام الممانعة بتحريفها وتوزيعها بطريقة تظهر بأنه اساء فيها لمكونات دينية لبنانية. (الوكالة الوطنية)

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