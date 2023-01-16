عبد الساتر في قداس عيد مار أنطونيوس الكبير: علّمنا يا ربّ كيف نحبّك فعلا

لبنان
By cedro

احتفل راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبد الساتر بالقدّاس الإلهي في دير مار ضومط – الدير الأمّ للراهبات الأنطونيّات في رومية، لمناسبة عيد مار أنطونيوس الكبير وتجديد نذورهنّ الرهبانيّة.

وشدد المطران عبد الساتر في العظة التي القاها على  السلام الداخلي، وهو موضوع التأمّل السنوي للرهبانيَّة.

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وقال: ” إن السلام الداخلي لا ينبع إلّا من يسوع المسيح الذي علينا أن نسجد أمامه، بعيدًا من ضجيج العالم والمماحكات والحسابات، ونقول له “علّمنا يا ربّ كيف نحبّك فعلًا”. 

وكانت كلمة للرئيسة العامة للراهبات الأنطونيّات الأمّ نزها الخوري شكرت فيها المطران عبد الساتر على حضوره قائلةً: “رُغمَ انشغالاتِكم الكثيرة والزياراتِ العديدة التي تقومونَ بها لرعايا الأبرشيّة، خصّصتُم رهبانيتنا اليومَ بهذه الزيارةِ العزيزةِ على قلوبِنا، لتحتفلوا بالقداس الالهي، وهو دليلُ محبّةٍ لنا واحترامٍ لرهبانيّتنا ونظرةٍ أبويّة لكافة فئات الكنيسة. ومعروفٌ عنكم أيضًا، يا صاحب السيادة، تشديدَكم على الثوابت الروحيّة، والممارسات الدينية التي تقوّي الفضائل الإنسانية والتصرفات اليومية، ومنها الجرأةُ في الكلام، والبساطةُ في العيش، والصراحةُ في المواجهة، والنشاطُ في العمل، والوضوحُ في الرؤية، والسرعةُ في التنفيذ، والأهمُ: قربُكم من المؤمنين بعيدًا عن الرسميّات، والاهتمامُ بأبناء الأبرشيّة، بالأخصّ فقراء المسيح، وهم كثُر في هذه الأيّام… وفّقكم اللهُ في مسيرتكم”.

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