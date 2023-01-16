جديد جوازات السفر: بيان عن الأمن العام بإعادة استقبال الطلبات في المراكز.. متى؟

بيان عن الامن العالم:

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن المباشرة بإعادة استقبال طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات السفر البيومترية اعتباراً من تاريخ 17/01/2023 في كافة مراكز الأمن العام الإقليمية ودائرة العلاقات العامّة، وذلك وفق مواعيد المنصة المحددة سابقاً.

كما تُعيد المديرية العامة للأمن العام تذكير المواطنين بأن جوازات السفر اللبنانية الممنوحة لهم من الأنموذج “2003”، معترف بها دوليّاً ولديها نفس مفاعيل جوازات السفر البيومترية ولا تسبب لحامليها أية مشاكل.

لا سيّما أنها مقروءة آليّاً تتطابق بشكل كامل مع معايير ومواصفات المنظمة الدولية للطيران المدني.