ترك أهالي ضحايا المرفأ بعد الاستماع الى افاداتهم في ثكنة بربر الخازن على خلفية ما حصل امام قصر العدل

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بان المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده، اشار بترك المستدعين من اهالي ضحايا انفجار المرفأ للاستماع اليهم في ثكنة بربر الخازن على خلفية ما جرى امام قصر العدل الاسبوع الماضي، على ان يتعهد الذين استمع الى الى افاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والإلتزام بالتظاهر سلميا.



وفيما انتهت التحقيقات، بقي وليام ونون بيتر بو صعب في الثكنة، على ان ينقلا الى امن الدولة في الرملة البيضاء ليطلقا من هناك.

اما اهالي الضحايا المتضامنين استمروا بالوقوف امام ثكنة بربر الخازن، مطالبين باحقاق الحق ومحاسبة المرتكبين واحياء قضية ابنائهم، واعلنوا رفضهم نقل نون وبو صعب الى الرملة البيضاء، وقد ترك باقي الذين استمع الى افاداتهم.

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