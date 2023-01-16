اعتصام لأساتذة التعليم الرسمي امام بلدية صيدا مجددين المطالبة بحقوقهم

لبنان
By cedar

جدد اساتذة قطاع التعليم  الرسمي ( الملاك والمتعاقدين والمتقاعدين ) في الثانويات والمدارس المتوسطة والمعاهد الفنية  في صيدا  المطالبة بحقوقهم ، خلال اعتصام مركزي نفذوه صباح اليوم امام بلدية صيدا  تحت شعار “بعدما تجاوز الهدر مليون دولار على البواخر، وسعر صرف الدولار على أبواب الخمسين ألفًا. ومازالت السلطة تمعن في إجحاف الأساتذة والمعلمين “. 

وحمل المعتصمون لافتات كتب عليها: (فسادكم يدمر التعليم الرسمي ) ( ارحلوا ، روابط السلطة تتآمرون ضد حقوقنا ) (ردوا الاموال المنهوبة ، حاسبوا الفاسدين والفاسدات وادفعوا حقوق الاساتذة ).

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واكد خلال التحرك عدد من الاساتذة باسم التعليم الثانوي والابتدائي والمهني متعاقدين و متقاعدين،  ” تصحيح الرواتب او رفعها بما يتناسب مع التضخم الحالي واعطاء الاستشفاء الكامل بدون خصخصة شركات التأمين ورفع بدل النقل بما يوازي 40% من تنكة البنزين والعمل على تأمين بدل انتاجية، كما وعدوا مطلع العام الدراسي الحالي يمكنهم من الوصول الى مدارسهم.”  

وسأل المعتصمون:  “اين ذهبت اموال صندوق النقد، التي بلغت مليارا ومئة وخمسا وثلاثين مليون دولار وغيرها من اموال النازحين والهبات؟”، معتبرين ” انها لو  استخدمت للغاية المرصودة لها لرفعت ازمة القطاع التربوي برمته في لبنان، لكنها تبخرت جراء الفساد المستشري الذي يعمل على نهبها بطرق لم يسبق لها مثيل في  العالم”. 

واكد الاساتذة” استمرار تحركاتهم وصولاً لنيل حقوقهم”.

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