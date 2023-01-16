انتهاء التحقيق مع وليام نون ومستدعين اخرين من بعض اهالي ضـحـايا انفـجار المرفأ

لبنان
By cedar

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بانتهاء التحقيق مع وليام نون وباقي المستدعين من بعض اهالي ضحايا انفجار المرفا في ثكنة بربر الخازن واطلاقهم ينتظر الاشارة القضائية.

وقال المحامي شكري حداد بعد إنتهاء التحقيق :” تم الإستماع إلى المستدعين، في حضور المحامين وبشكل قانوني ونصف ساعة سيخلى سبيلهم بعد أخذ إشارة المدعي العام.
وتحدث النائب وضاح صادق من امام ثكنة بربر خازن، وقال:”ان قضية ويليام نون ورفاقه هي قضية دفاع عن الحريات وليس لها علاقة فقط باستجرار الشباب الى التحقيق.
 
وأكد” نحن نواجه السياسيين الذين يعطلون القضاء ونواجه القضاء الذي يخضع لبعض السياسيين. وسأل: ” هل يجوز ان ينشط القضاء في قضية ويليم نون وهو كان في السابق معتكفا؟”.

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