المرصد الاوروبي:  قدوم الوفد الأوروبي إلى لبنان جاء نتيجة تأكد الخارج أن عرقلة التحقيقات بقضية رياض سلامة داخلية

لبنان
By cedar

قال”المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان” ان “التحقيقات الأوروبية في ملف اختلاس وتبييض الأموال المتهم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركاء له تنطلق بالتعاون مع القضاء اللبناني في قصر العدل في لبنان”.

وأشار في بيان، إلى أن” القاضية الفرنسية Aude Buresi التي تتولى التحقيقات بالملف في فرنسا تنضم إلى الوفد الأوروبي”، ودعا  إلى “التعاون مع القضاء الأوروبي وصولا إلى تحقيق العدالة في جريمة سرقة أموال اللبنانيين”.

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واضاف: “تزامنا مع التحقيقات تظهر ممارسات مريبة يقوم  بها مجلس القضاء الأعلى عبر لجوئه إلى التضييق على قضاة لبنانيين بقصد تطويعهم أو التخلص منهم، وهم فعليا يقومون بعملهم وفي ملف سلامة بالذات، فما غاية هذه الخطوة ؟”.

ودعا المرصد “القضاة الشرفاء إلى عدم الخضوع لهذا الترهيب”، مؤكدا أن “قدوم الأوروبيين للتحقيق جاء بعد تأكد الخارج أن العرقلة في ملف سلامة داخلية”.

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