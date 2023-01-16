متعاقدو الأساسي: للمشاركة في اعتصام الاربعاء تزامنا مع جلسة الحكومة

لبنان
By cedar

دعت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان  “كل استاذ متعاقد، مستعان بهم صباحي ومسائي للمشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح نهار الأربعاء الواقع في 18/1/2023 الساعة العاشرة صباحا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة باقرار بدل النقل للاساتذة المتعاقدين وتأمين مساعدة اجتماعية بمثابة بدل انتاجية عن كل يوم حضور للتدريس”. 
 
ودعت اللجنة الى المشاركة الكثيفة وتوحيد الصفوف، معتبرة أنها “فرصة للضغط على الحكومة وتحصيل الحقوق والمطالب”.

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