جعجع: الخلاف بين التيار والحزب هو على توزيع المصالح، ومش رح نقبل نبقى محكومين

جعجع للجديد: الخلاف الحاصل اليوم بين التيار الوطني الحر وحزب الله هو على توزيع المصالح وليس أي شيء آخر، وأنا استبعد أن ينهي أحد الطرفين “اتفاق مار مخايل” لأن “ما بيطلعوا من بعض”، “الله يهنيكم بالمقاومة بس مش مقبول أن تتسلبطوا على باقي اللبنانيين ومش رح نقبل نبقى محكومين بدون أي وجه حق” وسلاح الموقف أقوى سلاح، الصداقة كبيرة بين ⁧‫#وليدجنبلاط‬⁩ و ⁧‫#نبيهبري‬⁩ ولكن في المواقف المصيرية الحزب الاشتراكي لا ينزل عن مستوى معيّن في اللعبة السياسية، انزعجت عن ⁧‫#وليدجنبلاط‬⁩ بعد اجتماعه مع ⁧‫#جبرانباسيل‬⁩ وعلاقتي مع وليد بيك “كل يوم بيومو واليوم منيحة”، هذه الأزمة أفتقد لوجود الرئيس ⁧‫#سعد_الحريري‬⁩ لأنه يشكل قيادة للقاعدة السنية.

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