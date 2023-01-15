هل بات ملف «بيروتشيما» أمام «توازن ردع» بعد هبّة الشارع والكنيسة؟

هل هي «استراحة ما بين العاصفتين» في قضية انفجار المرفأ بعد توقيف شقيق أحد الضحايا لساعات وعشية التحقيق المرتقب اليوم معه و10 آخَرين من أهالي شهداء «بيروتشيما»، أم أن الوقائع التي رافقتْ ما اعتُبر «اعتقالاً تعسفياً» لـ وليم نون و«العصف» الشعبي والسياسي والقضائي والديني لهذا التطوّر أرسى «توازن ردعٍ» في مسارٍ أَنْذَرَ بـ… «انقلاب الأدوار»؟

سؤالٌ تَرَدَّدَ بقوة في بيروت غداة انقشاعِ غبار التوقيف الذي اعتُبر «طائشاً» لنون لدى جهاز أمن الدولة بناء على إشارة قضائية على خلفية تصريحاتٍ أدلى بها ضدّ أحد القضاة والتوجّه إليه بـ «روح بلِّط البحر» وحديثه عن «تفجير العدلية بالديناميت» بحال تم تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي القاضي طارق بيطار ما يعني «عزْله» عن الملف ضمنياً، إلى جانب ما رافق تحركاً للأهالي أمام قصر عدل بيروت من تحطيم زجاجِ عدد من المكاتب.



وترى أوساط سياسية أن التحقيق الذي سيحصل اليوم مع نون و10 آخَرين من أهالي الضحايا أمام تحري بيروت (الشرطة القضائية) بناء على استدعاء من النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة في مسألة تكسير زجاج قصر العدل سيشكّل مؤشراً حقيقياً لمآل هذه القضية التي تفرّعت من أزمة التحقيق العالق في جريمة المرفأ والذي يطالب ذوو الشهداء بفكّ أسْره وتسريع الآليات القضائية لبت دعاوى الردّ المقدّمة من 4 وزراء سابقين مدعى عليهم (والرئيس حسان دياب) بحق بيطار بما يسمح باستنئاف التحقيقات المجمّدة منذ نحو 15 شهراً وأيضاً معالجة مسألة الموقوفين منذ اغسطس 2020 من ضمن هذا المسار وليس على قاعدة تجزئة الملف و«تعدُّد الرؤوس» فيه.

وبحسب هذه الأوساط فإن ما سيكون أمام اختبارٍ فعلي اليوم هو هل نجحت «هبّةُ» الدفاع عن نون بوصْفه «رمزاً» لقضية المرفأ والتي تَكاتف فيها الأهالي مع نواب المعارضة وبـ «رعايةٍ» مباشرة من الكنيسة المارونية، في إقامة، بالحد الأدنى، «توازن سلبي» لن يفرج قريباً عن التحقيقات في «جريمة القرن» ولكنه يوقف منحى «انقضاضياً» على ذوي 237 شخصاً سقطوا في 4 أغسطس 2020 ويرْفضون «دفن» الملف الذي وقع في «شِباك» صراع الصلاحيات حول مَن يلاحق الوزراء والرؤساء، وأسير «أسرارٍ» قد يكون «ممنوعاً» كشْفها عن «الصندوق الأسود» لنحو 2700 طن من نيترات الأمونيوم «استوطنت» المرفأ لنحو 7 سنوات وتَسرّبتْ منها مئات الأطنان قبل انفجار ما بقي منها.

وسيرافق الأهالي المستَدعين الى التحقيق اليوم، ذوو الضحايا الآخرين وتظاهرة دعمٍ وعدد من النواب والمحامين، وسط رهان على أن المعنيين بالتحقيق سيرتدعون عن الانزلاق نحو أي توقيف للأهالي وبعضهم كبار في السن، تَدارُكاً لأي تَشظياتٍ غير محسوبة لهذه القضية على مرمى أيام من وصول وفد قضائي فرنسي إلى لبنان لاستطلاعِ التحقيقات ربْطاً بمسار مفتوح في باريس التي سقط لها ضحايا في الانفجار.

وفي السياق نفسه، بدا أن الكنيسة المارونية رسمت خطاً أحمر في هذا الإطار سيكون من الصعب تجاوُزه بعدما رفع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الصوت أمس بمواقف نارية في حضرة وفد من الأهالي صوّبتْ على القضاء الذي «أصبح وسيلة للانتقام والكيدية والحقد» وعلى «الأجهزة الأمنية التي تلبس ثوب الممارسة البوليسية»، وذلك وسط وقوف القضاء، الذي انقسم على نفسه من رأس الهرم (مجلس القضاء الأعلى) في مسألة توقيف نون، أمام امتحانٍ لا يقلّ حساسية في ملفات فساد وتبييض أموال وشبهات تتصل بحاكم المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا وآخرين ستكون ابتداءً من اليوم محور مهمة لوفود أوروبية من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ ستستمع إلى 15 شخصاً من كبار المسؤولين في المصارف والمركزي وأحدهم بصفة مشتبه به.

وقال الراعي الذي كان دخل مباشرة وهو في طريقه من لندن الى بيروت على خط الضغط لتخلية نون، وإلا سيتوجه لمكان احتجازه: «جاء توقيف عزيزنا وليم، المجروح في صميم قلبه بفقدان شقيقه الغالي بتفجير مرفأ بيروت، ليبيّن أن القضاء أصبح وسيلة للانتقام والكيدية والحقد. وإن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة البوليسية. وليبيّن فلتان القضاء بحيث صار يحلو لأي قاضٍ أن يوقف أي شخص من دون التفكير بردات الفعل وبالعدالة»، وأضاف: «ألا يخجلون من أنفسهم الذين أمَروا باعتقال هذا الشاب المناضل وبدْهم منزله وسجنه غير عابئين بمآسيه ومآسي عائلته وكل أهالي ضحايا المرفأ، وغير مبالين بردة الشعب؟ ثم يستدعون مناضلاً آخر بيتر بو صعب وهو شقيق شهيد آخَر؟ هل يوجد في العدلية قضاة مفصولون لمحاكمة أشقاء شهداء المرفأ وأهاليهم؟ إننا نقدّر وقفة إخواننا السادة المطارنة وأبنائنا الكهنة والرهبان والسادة النواب والمواطنين، مستنكرين بتضامنهم هذه الممارسات المقيتة التي تقوّض أساسات السلام».

ووعد البطريرك بعد القداس الأهالي بالوقوف الى جانبهم وطلب منهم التروي والتصرّف بحكمة «كي لا تُستغل قضيتهم في الزواريب السياسية»، وأكد أن «مطلبنا من الأساس التحقيق الدولي في قضية المرفأ».

بدوره دعا ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة لوقف «التَنْكيلَ اللاأخلاقيّ بِذوي الضحايا الموجوعين وهذا التَجاوُزَ اللامهَنيّ للقانون، وافـْرضوا العدالة»، وقال: «بئس سلطة تسْتقوي على الضعيف ولو كان صاحب حق وتُمالئَ المجرم والجاني والفاسد إمّا تواطؤاً معه أو خوفاً منه».

وعلى وقع هذا الصخب، يقف ملف المرفأ أمام مأزق عدم إمكان المضي قدماً بالتحقيقات في ضوء التعقيدات السياسية، وعدم القدرة على العودة إلى الوراء في ظل ضغط الأهالي الذين سيصعّدون ويتوجهون الخميس الى البرلمان الذي يعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس، وسط مخاوف من أن يخرج الملف برمّته من أيدي اللبنانيين في ضوء تقارير عن أن واشنطن تتابع عن كثب قضية وجود أحد الأشخاص بين الموقوفين في الملف منذ أغسطس 2020 من دون محاكمات يحمل الجنسية الأميركية (مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف) وإبلاغها المعنيين في بيروت بوجوب تسريع بت هذه المسألة التي تردد أنها باتت على مكتب وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن تنتظر التعاطي معها بموجب قانون (levinson act ) الذي يُعنى بـ «الرهائن الأميركيين» ويتيح فرض عقوبات على محتجزيهم.

الراعي يخشى مخطّطاً لتفريغ المناصب المارونية والمسيحية

حجبتْ قضية المرفأ الأنظار نسبياً الأنظار عن العناوين الشائكة: المالية التي تختزلها «بورصة الدولار الأسود» ومحاولة المركزي مجدداً ابتداء من اليوم لجْم تفلّته المجنون، والسياسية التي يختصرها الشغور الرئاسي والعجز المُسْتَحْكِم عن انتخاب رئيس جديد والتفاعلات الدستورية لهذا الفراغ على صعيد عمل حكومة تصريف الأعمال التي صارت بين «ناريْ» الواقع المالي المعيشي الأشبه بـ «طنجرة ضغط» و«شحذ السكاكين» من أحد مكوّناتها الرئيسية، أي التيار الوطني الحر، بوجه عقد جلسة جديدة يعدّ لها الرئيس نجيب ميقاتي ببنود مُلحّة في مقدّمها تمويل خطة طوارئ للكهرباء، ويحاول «حزب الله» إدارة الموقف منها بـ «دوْزنةٍ»، لا يُعرف مآلها، على قاعدة حصْرِ تغطيته الجلسة ببتّ بند الكهرباء، وذلك بما يراعي معادلة تقوم على أولوية معالجة شؤون الناس وعدم كسْر الجّرة في العلاقة المهتزّة مع حليفه المسيحي (التيار الحر).

وأطل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أمس على الملف الرئاسي ومتفرعاته، داعياً لانتخاب «رئيس يسهر على الانتظام والخير العام والدستور، متجرد من أي مصلحة شخصية أو فئوية، رئيس عينه شبعانة، يأتي ليسخو في العطاء، لا ليأخذ».

وقال: «كم يؤسفنا أن المسؤولين عندنا ظلوا ضحايا فسادهم وكبريائهم وأسرى مصالحهم وحقدهم وسوء نياتهم ومرضهم التخريبي: فلا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا صلاحيات كاملة لمجلس الوزراء، ولا من وضْع حد للاضطراب القضائي والفلتان الأمني، وللتعديات على أملاك الغير، ولشح الطاقة. ومن المؤسف أيضاً بل والمخجل أن دولاً عربية وغربية تعقد لقاءات وتتشاور في كيف تساعد لبنان للنهوض بدءاً من انتخاب رئيس فيما المجلس النيابي مقفل على التصويت، متلطياً وراء بدعة الاتفاق مسبقاً على شخص الرئيس، وهم بذلك يطعنون بالصميم نظامنا الديموقراطي البرلماني ويقلدون ذواتهم حق النقض على هذا او ذاك من الأشخاص».

وأضاف: «أيتها الجماعة السياسية، أيها الأحزاب، أيها النواب: لقد استنفدتم جميع الوسائل والمواقف والمناورات، ولم تتوصلوا إلى انتخاب رئيس تحدّ ولا رئيس وفاق ولا أي رئيس. هذا يعني أنكم مازلتم في منطق التحدي. حذار حذار: فجو المجتمع تغيّر. النفوس تغلي وهي على أهبة الانتفاضة».

وتابع «ان إطالة الشغور الرئاسي سيتبعه بعد مدة شغور في كبريات المؤسسات الوطنية الدستورية والقضائية والمالية والعسكرية والديبلوماسية. ومنذ الآن نحذر من مخطط قيد التحضير، لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية. وما نطالبه لطوائفنا نطالبه للطوائف الأخرى. لكننا نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الأساسية لينتزعوها بالأمر الواقع، أو بفبركاتٍ قضائية، أو باجتهاداتٍ قانونية(غبّ الطلب)، أو بتشويه سمعة المسؤول. نحن لا ندافع عن أشخاص بل مؤسسات. لا يهمّنا رئيس مجلس القضاء الأعلى بل القضاء، ولا يهمّنا حاكم مصرف لبنان المركزي بل مصرف لبنان، ولا يهمنا أصحاب المصارف بل النظام المصرفي اللبناني وودائع الناس، ولا يهمنا تشريع الكابيتال كونترول بعدما فقد مفعوله، بل الحفاظ على الاقتصاد الحر وحرية التبادل مع الخارج. لكن ما نرصده هو أن التركيز على الأشخاص يستهدف هدم المؤسسات التي يقوم عليها النظام اللبناني وتطيير أموال المودعين».

جنبلاط: لا اهتمام دولياً بلبنان

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط «أن البعض في الداخل يظن أن العالم مهتم بنا، لكن الحقيقة أن لا أحد يهتم بلبنان، فنحن نعيش فوضى عالمية بعد الحرب في أوكرانيا، ولبنان ليس موجوداً على الخريطة».

وقال جنبلاط خلال جولة على عدد من المراجع الروحية ورجال الدين في المتن الأعلى: «مهما كانت الأيام قاسية وصعبة، بالصبر والحكمة التي نستمدها من المشايخ الأفاضل، نستطيع أن نتجاوزها. كنا في الماضي بأيام صعبة وحروب، صمدنا ونجحنا، لكن اليوم لا حروب، انما الحرب هي اقتصادية وبعض المشاكل الداخلية التي يمكن أن تمر بالصبر والحكمة».

أضاف: «المنظمات الدولية جاءت بعد انفجار مرفأ بيروت وصرفت أموالاً، وبعضها تبخر كالعادة، أما اليوم فلا شيء. باستثناء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يهتم بلبنان ولديه عطف خاص على البلد».

الراي – وسام أبوحرفوش وليندا عازار