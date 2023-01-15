جعجع: باسيل يريد إيصال شخص يتحكم به و”ينصب” خيمة بجانبه في بعبدا

جعجع: ما يطرحه الوزير جبران باسيل غير جدّي وهو يريد أن يصل إلى سدّة الرئاسة أو إيصال شخص يتحكم به و”ينصب” خيمة بجانبه في قصر بعبدا، إذا سار ⁧‫#باسيل‬⁩ بمعوض سنقول له “برافو عليك” ولكن ليس لديه هذه الرؤية السياسية، كل الاسماء التي يطرحها ⁧‫#جبران_باسيل‬⁩ للحرق و”بعدو مفكر انو ممكن يجي رئيس جمهورية” ولن يقبل إلا بمرشح من بيت البستاني، لن يكون هناك مرشحاً للرئاسة بيننا وبين ⁧‫#جبرانباسيل‬⁩ “ولو عندو حس سياسي لازم بترشيح ⁧‫#ميشالمعوض‬⁩”ن.

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