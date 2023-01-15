⁧‫جعجع: ميشال عون‬⁩ أضعف رئيس جمهورية في تاريخ لبنان.. أوعا يتكلوا انو ننتخب تحت الضغط

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ل”الجديد”: أقوى مرشح لرئاسة الجمهورية الآن هو ميشال معوض: “أوعا يتكلوا إنو يحصل مثل المرة الماضية وانو ننتخب تحت الضغط” ويجب أن يصل الرئيس مثل ما يجب ولن نستطيع السير بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ⁧‫ميشال عون‬⁩ أضعف رئيس جمهورية في تاريخ لبنان.. “كان قوي بشغلة وحدة هي متابعة مصالحه”، لن نعطل الاستحقاق الرئاسي ولن يكون لدينا خطة ب وسنبقى نصوت لـ ⁧‫#ميشال_معوض‬⁩ إلى ما لا نهاية إلا اذا وجدنا مرشح حصل تفاهم حوله،يمكن أن نطرح تعديلات بنظام الحكم في ⁧‫#لبنان‬⁩ “ليبطل ⁧‫#حزب_الله‬⁩ يتسلبط على اللبنانيين والله يوفقوا مطرح ما هوي” ولن نقبل باستمرار الوضع كما هو وارتباطه بـ ⁧‫#إيران‬⁩

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