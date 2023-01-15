جعجع: ميشال عون أضعف رئيس جمهورية في تاريخ لبنان.. أوعا يتكلوا انو ننتخب تحت الضغط
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ل”الجديد”: أقوى مرشح لرئاسة الجمهورية الآن هو ميشال معوض: “أوعا يتكلوا إنو يحصل مثل المرة الماضية وانو ننتخب تحت الضغط” ويجب أن يصل الرئيس مثل ما يجب ولن نستطيع السير بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ميشال عون أضعف رئيس جمهورية في تاريخ لبنان.. “كان قوي بشغلة وحدة هي متابعة مصالحه”، لن نعطل الاستحقاق الرئاسي ولن يكون لدينا خطة ب وسنبقى نصوت لـ #ميشال_معوض إلى ما لا نهاية إلا اذا وجدنا مرشح حصل تفاهم حوله،يمكن أن نطرح تعديلات بنظام الحكم في #لبنان “ليبطل #حزب_الله يتسلبط على اللبنانيين والله يوفقوا مطرح ما هوي” ولن نقبل باستمرار الوضع كما هو وارتباطه بـ #إيران
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