وقفة احتجاجية لأهالي ضهر المغر “رفضا للتسيب الأمني وانقطاع الماء والكهرباء”

نفذ أهالي ضهر المغر وقفة احتجاجية “رفضا للتسيب الأمني وانقطاع الماء والكهرباء”.

وروى المشاركون في اعتصام نفذ في المنطقة فصولا من المأساة المتعددة الجوانب، لا سيما لجهة السرقات، ومنها سلب الدراجات النارية بعد الاعتداء على أصحابها.

وتحدث الأهالي عن حوادث إطلاق النار التي تتكرر في ساعات النهار أكثر من تلك التي تحدث ليلا، كما عرضوا لواقع حال المباني ومغادرة سكانها بسبب عدم صلاحيتها للسكن، متسائلين عمن يمكنه أن يحتمل عائلة كاملة في ضيافته لاشهر.

وطالبوا المعنيين ب “التدخل سريعا قبل فوات الأوان”. وسألوا عن النواب ودورهم، معتبرين أن “طرابلس بحاجة كلها الى حل حاسم”.