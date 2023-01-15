تحالف متحدون: لتلبية دعوة جمعية صرخة المودعين لوقفة كرامة الثلاثاء أمام قصر عدل بيروت

دعا “تحالف متحدون” الى “تلبية دعوة جمعية صرخة المودعين إلى وقفة كرامة أمام قصر عدل بيروت الساعة العاشرة صباح الثلاثاء المقبل في 17 كانون الثاني، بالتزامن مع حضور القضاة الأوروبيين الذي يحققون في دعاوى مرفوعة أساسا هي نفسها بالأدلة الثابتة أمام القضاء اللبناني”.

وسأل في بيان: “ألا تقتضي أدنى حدود الكرامة أن يقف اللبنانيون الذين جمعتهم المصائب عينها على اختلاف آرائهم وقفة شعب واحد كفيلة بالإطاحة بطغمة حاكمة مجرمة؟

فلتخرس كل الأفواه ولتسقط كل المناصب وليرحل كل سفاحي الأوطان وليحاسب كل لصوص الهيكل أمام دموع أمهات البقية الباقية من فرسان الحق والعدل والحرية في لبنان، وليقف كل أصحاب الحقوق وقفة كرامة معا ولينتفضوا يدا واحدة على جلاديهم حيث لا سبيل للعبور إلى لبنان الوطن إلا متحدين. ولأن في الاتحاد قوة، ولأن القضاة الأكفاء بحاجة إلى كل دعم ممكن بعدما حول عدد من القضاة الفاسدين النافذين قصور العدل إلى قبور للعدل، فإن الجميع مدعو الى تلبية دعوة جمعية صرخة المودعين إلى وقفة كرامة أمام قصر عدل بيروت الساعة العاشرة صباح الثلاثاء المقبل في 17 كانون الثاني”.