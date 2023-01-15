توقيف شخصَين ينشطان بتخزين وترويج المخدّرات في برج حمّود

لبنان
By admin


بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات للشعبة حول نشاط مروجَين في محلّة برج حمود.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هويتَيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد المذكورّين، وهما اللبنانيّان:

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  • هـ. ن. (مواليد عام 1979)
  • ب. ط. (مواليد عام 1986) 

بتاريخ 7/1/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات الشّعبة عمليتَين متزامنتَين في المحلّة المذكورة حيث تمّ توقيف الأول في منزله، والثّاني على متن دراجة آليّة لون أبيض. وبتفتيشهما والمنزل تم ضبط:

  •  كميّة من حشيشة الكيف زِنتها /1،5/ كلغ. 
  • مبلغ /385/ دولارًا أميركيًّا، و/2،505،000/ ليرة لبنانية
  • /5/ مظاريف نايلون بداخلها مادة الكريستال ميث زِنتها  /7،7/ غ.
  •  كبسولتَين بلاستيكيتَين فارغتَين صغيرتي الحجم. 
  • ميزانَين حسّاسَين، سكينَين، /4/ قوارير زجاجية وقارورة بلاستيكية تُستخدم لتعاطي المخدّرات و /6/ أنابيب زجاجية على شكل غليون تستعمل لتعاطي المخدّرات.

 – أربعة هواتف خلويّة. 

– عدد من أكياس النايلون صغيرة الحجم، فارغة، تُستعمل لتوضيب المخدّرات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة نشاطهما في مجال تخزين وترويج المخدّرات في برج حمود لحسابهما الخاص.

تمّ حجز الدرّاجة، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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