بالصور: إنقاذ مركب مخصص ⁧‫لصيد الاسماك‬⁩ مقابل ⁧‫شاطئ صور‬⁩

بالصور: إنقاذ مركب مخصص لصيد الاسماك مقابل شاطئ صورلبنان By admin 01/15/2023 شارك انقذ عناصر من وحدة الإنقاذ البحري بالتعاون مع بلدية صور عند الساعة ٩:٣٠ ،مركب مخصص لصيد الاسماك كان قد تعرض لعطل مقابل شاطئ صور. مواضيع متعلقة رابطة متقاعدي الأساسي: سنواصل التحرك حتى تحقيق مطالبنا المفتي قبلان: نحن أمام كوارث.. التدويل زيت على النار وقد… توقيف شخصَين ينشطان بتخزين وترويج المخدّرات في برج حمّود مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إنقاذالاسماكبالصورصورلبنانمخصصمركبمقابلشاطئلصيد شارك
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