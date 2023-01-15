بالصور: إنقاذ مركب مخصص ⁧‫لصيد الاسماك‬⁩ مقابل ⁧‫شاطئ صور‬⁩

انقذ عناصر من وحدة ⁧‫الإنقاذ البحري‬⁩ بالتعاون مع بلدية ⁧‫صور‬⁩ عند الساعة ٩:٣٠ ،مركب مخصص ⁧‫لصيد الاسماك‬⁩ كان قد تعرض لعطل مقابل ⁧‫شاطئ صور‬⁩.

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