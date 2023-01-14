المطران عون زار نون في منزل خاله الخوري صوما: صوتنا سيبقى عاليا كي تظهر الحقيقة جليا

زار راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون الناشط وليم نون في منزل خاله الخوري جورج صوما في بلدة بلاط قضاء جبيل بعد إطلاق سراحه من مديرية امن الدولة، رافقه عدد من كهنة الابرشية ورئيس البلدية عبدو العتيّق.

عون هنأ وليم وعائلته على عودته سالما الى ذويه واقاربه ومحبيه، مجددا المطالبة بـ”تحقيق العدالة ضمن احترام القوانين لمعرفة من فجّر مرفأ بيروت”، مؤكدا “ان صوتنا سيبقى عاليا كي تظهر الحقيقة جليا”.

وشجب عون الاعتداء الذي تعرض له خال وليم الخوري جورج صوما امس على يد عناصر الجيش اللبناني اثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية على اوتوستراد جبيل، كاشفا انه تلقى وعدا من قائد الجيش بإجراء التحقيق العسكري اللازم لمعرفة حقيقة ما حصل.

واشار الى ان “هذا الكلام يطمئننا لان الحقيقة يجب ان تظهر”، معلنا رفضه التعرض ليس فقط لرجال الدين بل لكل انسان، “فالانسان لديه كرامته ولا يجوز لاحد الاعتداء عليها”.

وتلقى الخوري صوما اتصالا من الرئيس ميشال سليمان هنأه فيه على اطلاق وليم شاجبا الاعتداء الذي تعرض له بالامس.