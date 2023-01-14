المطران عون زار نون في منزل خاله الخوري صوما: صوتنا سيبقى عاليا كي تظهر الحقيقة جليا

لبنان
By cedro

زار راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون الناشط وليم نون في منزل خاله الخوري جورج صوما في بلدة بلاط قضاء جبيل بعد إطلاق سراحه من مديرية امن الدولة، رافقه عدد من كهنة الابرشية ورئيس البلدية عبدو العتيّق. 

عون هنأ وليم وعائلته على عودته سالما الى ذويه واقاربه ومحبيه، مجددا المطالبة بـ”تحقيق العدالة ضمن احترام القوانين لمعرفة من فجّر مرفأ بيروت”، مؤكدا “ان صوتنا سيبقى عاليا كي تظهر الحقيقة جليا”. 

مواضيع متعلقة

رابطة متقاعدي الأساسي: سنواصل التحرك حتى تحقيق مطالبنا

المفتي قبلان: نحن أمام كوارث.. التدويل زيت على النار وقد…

توقيف شخصَين ينشطان بتخزين وترويج المخدّرات في برج حمّود

وشجب عون الاعتداء الذي تعرض له خال وليم الخوري جورج صوما امس على يد عناصر الجيش اللبناني اثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية على اوتوستراد جبيل، كاشفا انه تلقى وعدا من قائد الجيش بإجراء التحقيق العسكري اللازم لمعرفة حقيقة ما حصل.

واشار الى ان “هذا الكلام يطمئننا لان الحقيقة يجب ان تظهر”، معلنا رفضه التعرض ليس فقط لرجال الدين بل لكل انسان، “فالانسان لديه كرامته ولا يجوز لاحد الاعتداء عليها”.

وتلقى الخوري صوما اتصالا من الرئيس ميشال سليمان هنأه فيه على اطلاق وليم شاجبا الاعتداء الذي تعرض له بالامس.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedro30452 posts 0 comments
مواضيع تهمك

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

توقيف وليام نون: تفاصيل ما جرى في الـ48 ساعة الماضية

جـريحان في حـادث سير على طريق عام جعيتا

تفاصيل العثور على جثة فتاة في معراب

تغريدة لوئام وهاب عن توقيف وليام نون.. ماذا قال؟

بالصور: انقاذ مواطنين احتجزوا جراء تراكم الثلوج على طريق…

1 من 1٬497