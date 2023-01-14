بالصور: انقاذ مواطنين احتجزوا جراء تراكم الثلوج على طريق ترشيش – زحلة

لبنان
By cedro

عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٨:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ١٤/٠١/٢٠٢٣ على انقاذ مواطنين احتجزوا جراء تراكم الثلوج على طريق ترشيش -زحلة

مواضيع متعلقة

المطران عون زار نون في منزل خاله الخوري صوما: صوتنا سيبقى…

مكتب ميقاتي: سيلجأ الى القضاء لتبيان كل الحقائق ولن يسجل…

المرتضى: لا ننسى وجع الناس فإن أنينهم بلغ مسامع السماء ولم…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedro30450 posts 0 comments
مواضيع تهمك

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

رئيس مجلس القضاء الأعلى يوضح: ما وصل إلى وسائل الإعلام…

تخلية أحد مرافقي حنكش بعد توقيفه لبعض الوقت

الاتحاد العمالي لنقابات عمال الجنوب: لمصلحة من ضرب التعليم…

والدة وليام نون شكرت كل من وقف الى جانب ابنها

خروج وليام نون من مديرية امن الدولة في الرملة البيضاء

1 من 1٬494