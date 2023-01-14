بالصور: انقاذ مواطنين احتجزوا جراء تراكم الثلوج على طريق ترشيش – زحلة

عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٨:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ١٤/٠١/٢٠٢٣ على انقاذ مواطنين احتجزوا جراء تراكم الثلوج على طريق ترشيش -زحلة

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