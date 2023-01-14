بالصور: انقاذ مواطنين احتجزوا جراء تراكم الثلوج على طريق ترشيش – زحلة

بالصور: انقاذ مواطنين احتجزوا جراء تراكم الثلوج على طريق ترشيش – زحلةلبنان By cedro 01/14/2023 شارك عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٨:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ١٤/٠١/٢٠٢٣ على انقاذ مواطنين احتجزوا جراء تراكم الثلوج على طريق ترشيش -زحلة مواضيع متعلقة المطران عون زار نون في منزل خاله الخوري صوما: صوتنا سيبقى… مكتب ميقاتي: سيلجأ الى القضاء لتبيان كل الحقائق ولن يسجل… المرتضى: لا ننسى وجع الناس فإن أنينهم بلغ مسامع السماء ولم… مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. احتجزواحتجزواالثلوجاللوتو اللبناني الإثنين 5-11-2018انقاذبالصورتراكمترشيشترشيش-زحلةجراءزحلةطريقعاجلعامعلىلبنانمواطنين شارك
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