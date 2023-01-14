المرصد الاوروبي يدعو القاضي سهيل عبود إلى تطبيق القانون

لبنان
By cedro

أشار “المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان” إلى أن “أحداثا عديدة تجري في لبنان، فبينما الوفد الأوروبي يحقق باختلاس وتبييض أموال في مصرف لبنان، تتجه الأنظار إلى القضاء اللبناني الذي يواجه استحقاقات مهمة، ألا وهي تحقيق العدالة في ملف انفجار المرفأ والادعاء في ملف رياض سلامة وصولا إلى استعادة الأموال من الخارج”.

ولفت “المرصد” الى أن “المطلوب من رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني القاضي سهيل عبود تطبيق القانون وعدم الاجتهاد فيه ودعوة الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى الانعقاد وتعيين محقق عدلي لملف المرفأ والبت بملف سلامة”.

مواضيع متعلقة

المطران عون زار نون في منزل خاله الخوري صوما: صوتنا سيبقى…

بالصور: انقاذ مواطنين احتجزوا جراء تراكم الثلوج على طريق…

مكتب ميقاتي: سيلجأ الى القضاء لتبيان كل الحقائق ولن يسجل…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedro30450 posts 0 comments
مواضيع تهمك

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

رئيس مجلس القضاء الأعلى يوضح: ما وصل إلى وسائل الإعلام…

تخلية أحد مرافقي حنكش بعد توقيفه لبعض الوقت

الاتحاد العمالي لنقابات عمال الجنوب: لمصلحة من ضرب التعليم…

والدة وليام نون شكرت كل من وقف الى جانب ابنها

خروج وليام نون من مديرية امن الدولة في الرملة البيضاء

1 من 1٬494