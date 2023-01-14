“نادي قضاة لبنان” لأهالي ضحايا جريمة المرفأ: صوبوا نحو المعرقلين الحقيقيين

لبنان
By cedro

دعا “نادي قضاة لبنان” أهالي ضحايا جريمة المرفأ الى “التصويب نحو المعرقلين الحقيقيين” وقال في بيان:

“أهالينا، أهالي ضحايا جريمة المرفأ، لكم في قلوب وضمائر القضاة كل التقدير والشعور برهبة المسؤولية، ولكن المطالبة بالعدالة والحقيقة لا يمكن أن تبرر ارتكاب أفعال تخالف القانون. فالتهجم على قصور العدل والتعدي على مكاتب القضاة لن يحققا هذه العدالة التي تصبون اليها، بل على العكس إن مثل هذه التحركات إنما تساهم في تقويض السلطة القضائية وضرب هيبتها، وتصب بالتالي في مصلحة من لم يتورع عن عرقلة العدالة على مدى سنة ونيف”.

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أضاف: “صوبوا تحركاتكم، واقعا وقانونا، نحو المعرقلين الحقيقيين، وكذلك الأمر بالنسبة الى بعض السادة النواب الذين يعلمون جيدا أن عرقلة التحقيق أسبابها سياسية محض، إلا أنهم يصوبون في الاتجاه الخاطئ لأن الشعبوية على حساب القضاء سهلة المنال”.

وختم البيان: “جريمة المرفأ جريمة العصر وأم المعارك القضائية التي دأب النادي على خوضها منذ حصولها، والعدالة بإذن الله، آتية لا محالة”.

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