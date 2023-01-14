رئيس مجلس القضاء الأعلى يوضح: ما وصل إلى وسائل الإعلام مشروع بيان لم يحظ بالموافقة لإصداره

لبنان
By cedar

صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود التوضيح الآتي:

“تداولت وسائل الإعلام ما يفيد صدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ اليوم. إن رئيس مجلس القضاء الأعلى يوضح، أن أي بيان لم يصدر عن المجلس وفق الأصول القانونية المعتمدة، وإنما تم التداول بشأن إصدار بيان متعلق بما آلت إليه الأمور في المرحلة الأخيرة، ولم يصر إلى التوافق على مضمونه، الذي كان ما زال قيد المناقشة. وإن ما وصل إلى وسائل الإعلام إنما هو مشروع بيان لم يحظ بالموافقة المفترضة لإصداره، فإقتضى التوضيح”.

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