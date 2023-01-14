“الجبهة المسيحية” طالبت بالإفراج عن نون

استنكرت “الجبهة المسيحية” في بيان اليوم، “التصرفات البربرية لعناصر الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء في قضية اعتقال وليم نون، وما تبعها من اعتداء على المواطنين المستنكرين للاعتقال التعسفي وضرب كاهن”.

وطالبت “القيادات المسيحية السياسية والدينية وكافة ابناء الشعب بعدم الرضوخ لسياسة الترويض التي ترسيها المنظومة الحاكمة بكل مفاصل الدولة واخذ القرار لانتفاضة شاملة لا تتوقف الا بعد تحرير القضاء والاجهزة من سيطرة العملاء”. ودعت إلى “الافراج الفوري عن وليم نون وبيتر بو صعب ووقف كل الانتهاكات التي ان استمرت سوف تطلق انتفاضة دموية شاملة”.