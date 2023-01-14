تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري المرفأ عن توقيف وليام نون: هرطقة قضائية ومخطط لتخويف الاهالي

لبنان
By cedro

أكد تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت أنه ينظر بكثير من الريبة لما يحصل من هرطقة قضائية بقضية توقيف وليم نون الذي عبّر عما يختلج في نفوسهم جميعا كأهالي شهداء قتلوا ظلما وعدوانا في إنفجار المرفأ ليتم إستدراجه بطريقة عصاباتية لإقاعه بفخ قضاء أقل ما يقال فيه انه فاسد فاشل حتى النخاع.

ورأى التجمع في بيان أن هذا الأمر يندرج ضمن مخطط لتخويف وتطويع اهالي شهداء المرفأ لكسر عزيمتهم وإصرارهم على معرفة الحقيقة وصولا للعدالة والمحاسبة، مؤكدين أن هذا الأمر لن يزيدهم إلا إصرارا على مواجهة هذه المنظومة الفاسدة بقضائها وسياسييها.

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وطالب تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت إطلاق وليم نون فورا والعمل القضائي الجاد بعيدا عن السياسة والتسييس لإستكمال التحقيقات كي لا يضطروا لإتخاذ خطوات هم والشارع في غنى عنها.

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