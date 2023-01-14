افرام: أتدركون أنكم تأخذوننا في رحلة عبثية ستحمل الكثير من الوجع والدم؟

رأى النائب نعمة افرام خلال زيارة تضامنية مع الأب جورج صوما في جبيل بعد تعرضه للاعتداء في قضية وليم نون أن “لا حكمة أبدا في كل ما يحصل في قضية وليم نون”. وقال: “أتوجه الى المسؤولين لأقول إن ما تقومون به، في هذا التوقيت بالتحديد، مع كل التشنج الحاصل، ما هو إلا دليل على أننا نذهب إلى مكان لا عودة منه.

وحذر المسؤولين من “تحلل الدولة المركزية بكل جوانبها من خلال ما تقومون به، فكيف لا يمكن تسكير طريق جانبية بلباقة وحضارة كتعبير سلمي عن طلب محق، وأمام جريمة طيرت لبنان وتحمل دماء شهداء غالية لم تعرف أرواحهم العدالة بعد؟”. ودعا “قيادة الجيش إلى فتح تحقيق بما حصل أمس في جبيل، خصوصا وأن التحرك السلمي تم بالتنسيق بين الكاهن جورج صوما ورائد في الجيش”.

وختم: “هناك مناطق عم تحس حالا ولاد جارية. وإذا تابعتم بهذه الطريقة إلى ماذا نحن مدعوون إليه وإلى أين نتجه؟ أمام تحقيقات القضاء العالمي في لبنان ووصول الوفد الفرنسي، أي رسالة توجهون اليوم؟ أهي فضيحة أخرى تزاد على التقصير في القضاء وتعطيل التحقيق والقيام بواجباتكم، والآن أتقومون بقمع الشعب؟ ألهذه الدرجة أنتم أعداء أنفسكم؟ هل تعملون أنكم تمحون آثار لبنان الكبير وتأخذوننا إلى انحلال هذا البلد؟ وهل تدركون أنكم تأخذوننا في رحلة عبثية ستحمل الكثير من الوجع والدم؟”

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