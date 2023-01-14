العلية: نشرنا تقرير مخالفات وزير الطاقة على الموقع الالكتروني لهيئة قانون الشراء العام
أعلن رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية في بيان، انه “عملا بموجباتها القانونية، وبعد إبلاغ التقرير المتعلق بمخالفات وزير الطاقة والمياه لقانون المحاسبة العمومية وقانون الشراء العام في موضوع عقود الفيول والغاز اويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان إلى الجهات الرقابية المعنية، ينشر التقرير عملا بأحكام المادة 76 من قانون الشراء العام على الموقع الالكتروني للهيئة على الرابط التالي:https://www.ppa.gov.lb/decisions/view/27”.
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