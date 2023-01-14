إعادة افتتاح فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس بحدث احتفالي

استضاف فندق هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس، كبار المسؤولين المحليين، الى جانب نخبة من الشخصيات الأجنبية والمشاهير، وحشد من الإعلاميين والصحافة لمناسبة إعادة افتتاح الفندق مؤخرا. مصحوبا بعروض موسيقية حية، تمت دعوة الضيوف للاستمتاع بمجموعة مختارة من الأطعمة والمشروبات برعاية طهاة هيلتون من الطراز العالمي.



وبحسب بيان، يقع الفندق الذي تملكه مجموعة الحبتور في منطقة سن الفيل، في قلب العاصمة اللبنانية ومحيطها الجميل. وللمزيد من المعلومات أو للحجز، يرجى زيارة هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس أو الاتصال على +961 1 496 666



إشارة الى ان فنادق ومنتجعات هيلتون ولأكثر من قرن من الزمان، أرست معايير الضيافة في جميع أنحاء العالم، حيث قدمت ابتكارات وخدمات جديدة للمنتجات لتلبية احتياجات الضيوف المتطورة. مع ما يقرب من 600 فندق عبر القارات الست، تقع فنادق ومنتجعات هيلتون في أكثر الوجهات المرغوبة في العالم للضيوف الذين يعرفون أن مكان إقامتهم مهم. استمتع بإقامة إيجابية في فنادق ومنتجعات هيلتون بالحجز على hiltonhotels.com أو من خلال Hilton Honors app. Hilton Honors تطبيق هيلتون أونرز الرائد. يتمتع أعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرة من خلال قنوات هيلتون المفضلة بإمكانية الوصول إلى المزايا الفورية. تعرف على المزيد حول فنادق ومنتجعات هيلتون على newsroom.hilton.com/hhr، وتابع العلامة التجارية على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

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