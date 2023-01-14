بلدية صيدا تخلي تقاطع إيليا من المتسولين

أخلت بلدية صيدا بتوجيهات من رئيسها المهندس محمد السعودي، وبإشراف ميداني مباشر من عضو المجلس البلدي الدكتور محمد حسيب البرزي، تقاطع إيليا من ممتهني التسول الذين يعمدون لإعتراض المواطنين في سياراتهم عند تقاطعات إشارات السير، مستغلين توقفها للقيام بإمتهان التسول بأشكال مختلفة مما يتسبب بمضايقة سائقي وركاب السيارات.



وقال الدكتور البزري المكلف بمتابعة هذا الملف من الرئيس السعودي: “ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بلدية صيدا بإخلاء التقاطعات فهناك قرار للمجلس البلدي متخذ قبل سنوات بهذا الأمر”، مضيفا “نتلقى يوميا شكاوى كثيرة من المواطنين والوافدين إلى صيدا من هذه الظاهرة المسيئة، والتي أضحت مصدر إزعاج كبير للمواطنين وتشكل خطرا على حياة ممتهني التسول أيضا ومنهم أطفال قصر دون العاشرة من عمرهم، وقد حصلت عدة حوادث وفاة وللأسف خلال قيامهم بالتجوال بين السيارات غير آبهين بخطر الموت”.



وقال: “نحن سنتابع هذا الملف بشكل مستدام لتشمل كل التقاطعات والشوارع وبالتنسيق مع قيادة شرطة البلدية وفوج الإطفاء والقوى الأمنية، ومع كل من يعنيهم الأمر من جمعيات أهلية وإجتماعية محلية او منظمات دولية”، مشيرا إلى أن “معظم ممتهني التسول عند تقاطعات الطرق في صيدا يتم الإتيان بهم من خارج المدينة، وهم معروفون لدينا ولدى القوى الأمنية”.



وحيا البزري قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد بلال الحجار، شاكرا تعاونه في هذا الملف، ومعربا عن أمله في “أن ننجح سويا كبلدية وكقوى أمن وكمجتمع مدني، في مكافحة هذه الظاهرة التي لا تليق بصيدا وأهلها وبفعالياتها ولا بالوافدين إلى المدينة أو العابرين فيها من مختلف المناطق اللبنانية”.



وخلال متابعة البزري لعملية إخلاء تقاطع إيليا، كانت فرق تقوم بكنس الشارع في المحلة بمبادرة من المؤسسات الأهلية في المدينة.

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