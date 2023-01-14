سلامه عن توقيف نون: ما حصل امس زاد من خوفي على لبنان

رأى الوزير السابق يوسف سلامه في بيان، أن “أهل المنظومة يبدو أنهم بدأوا يخشون انفضاح أمرهم في عملية انفجار المرفأ نتيجة الضغط الذي يمارسه أهل الضحايا عليهم لاستكمال التحقيق في القضية، ففقدوا أعصابهم وأداروا مؤسسات الدولة بذهنية مليشياوية فرأينا أن من ساهم بتفجير مرفأ بيروت بل مدينة بيروت طليق لا بل يحاكم أهل الضحايا، والسلطة تخاف من شعبها والمجرم من ضحيته”.



وقال: “إننا نعيش زمن سقوط المؤسسات الشرعية التي بدأت تتهاوى الواحدة تلو الأخرى، فعندما تسقط العدالة يسقط الوطن. إن هذه المسرحية تجعلنا نتساءل هل أن هذه السلطة تنتحر إراديا؟ أم ينطبق عليها قولنا المأثور أن جميعهم يعملون عند رب عمل واحد دون خوف أو خجل”.



وتابع: “ختاما أتسامح وأسأل بحسرة، هل يحاول القائد من خلال تصرفات الجيش مع الأهالي تقديم أوراق اعتماده للمنظومة القابضة على القرار اللبناني ولمن هم وراء المنظومة؟ أم أن قوى الامر الواقع تسلمت زمام القيادة في المؤسسة العسكرية؟ ما حصل أمس زاد من خوفي على لبنان”.

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