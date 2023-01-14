وفاة العميد الركن المتقاعد أحمد تمساح ونبذة عن حياته

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أحمد تمساح، الذي توفي بتاريخ 13/ 1/ 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 4/ 2/ 1950 – صور.

– تطوّع في الجيش بتاريخ 1/ 10/ 1968، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/ 8/ 1971، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 2000.

– حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

– متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 14/ 1/ 2023 الساعة 13.00 من مستشفى الزهراء إلى مسجد البساتنة، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.30 في المسجد المذكور ويوارى الثرى في مقبرة الأوقاف الجديدة.

تُقبل التعازي بتاريخي 15 و16/ 1/ 2023 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 18.00 في نادي خريجي الجامعة الأميركية – أول شارع الحمراء أو عبر الإتصال بزوجته السيدة ليلى العريس على رقم الهاتف 759292/ 03.