وفاة العميد الركن المتقاعد أحمد تمساح ونبذة عن حياته

لبنان
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تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد أحمد تمساح، الذي توفي بتاريخ 13/ 1/ 2023، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

–    من مواليد: 4/ 2/ 1950 – صور.
–    تطوّع في الجيش بتاريخ 1/ 10/ 1968، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/ 8/ 1971، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 1/ 1/ 2000.
–    حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
–    تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
–    متأهل وله ولدان.     

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يُنقل الجثمان بتاريخ 14/ 1/ 2023 الساعة 13.00 من مستشفى الزهراء إلى مسجد البساتنة، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.30 في المسجد المذكور ويوارى الثرى في مقبرة الأوقاف الجديدة.
تُقبل التعازي بتاريخي 15 و16/ 1/ 2023 إبتداءً من الساعة 14.30 ولغاية الساعة 18.00 في نادي خريجي الجامعة الأميركية – أول شارع الحمراء أو عبر الإتصال بزوجته السيدة ليلى العريس على رقم الهاتف 759292/ 03.

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