فيديو: تعـرض كاهن للضرب.. تضارب بين ⁧‫الجيش‬⁩ والمحتجّين على أوتوستراد ⁧‫جبيل‬⁩

تضارب بين ⁧‫الجيش‬⁩ والمحتجّين الذين يتوافدون إلى الأوتوستراد لإقفال الطّريق في ⁧‫جبيل‬⁩ وسقوط إصابات وضرب كاهن على رأسه، ومناسدة مطران جبيل للتدخل، الفيديو:

وين مطران جبيل ميشال عون؟

ابونا جورج عم ينضرب من الجيش بنص جبيل!!!

منيح في "امام مدينة جبيل الشيخ احمد اللقيس" اللي واقف معنا وبيناتنا وقدامنا … #وليم_نون #كلنا_وليام_نون — Ranine Ghanem (@GhanemRanine) January 13, 2023

الاعتداء على الكاهن والمتظاهرين في جبيل. pic.twitter.com/kG75QBrmr3 — Aline Achkar (@alineachkar01) January 13, 2023