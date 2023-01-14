فيديو: تعـرض كاهن للضرب.. تضارب بين ⁧‫الجيش‬⁩ والمحتجّين على أوتوستراد ⁧‫جبيل‬⁩

لبنان
By admin

تضارب بين ⁧‫الجيش‬⁩ والمحتجّين الذين يتوافدون إلى الأوتوستراد لإقفال الطّريق في ⁧‫جبيل‬⁩ وسقوط إصابات وضرب كاهن على رأسه، ومناسدة مطران جبيل للتدخل، الفيديو:

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