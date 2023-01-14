فيديو: تعـرض كاهن للضرب.. تضارب بين ⁧‫الجيش‬⁩ والمحتجّين على أوتوستراد ⁧‫جبيل‬⁩

فيديو: تعـرض كاهن للضرب.. تضارب بين الجيش والمحتجّين على أوتوستراد جبيللبنان By admin 01/14/2023 شارك تضارب بين الجيش والمحتجّين الذين يتوافدون إلى الأوتوستراد لإقفال الطّريق في جبيل وسقوط إصابات وضرب كاهن على رأسه، ومناسدة مطران جبيل للتدخل، الفيديو:وين مطران جبيل ميشال عون؟ ابونا جورج عم ينضرب من الجيش بنص جبيل!!! منيح في "امام مدينة جبيل الشيخ احمد اللقيس" اللي واقف معنا وبيناتنا وقدامنا … #وليم_نون #كلنا_وليام_نون— Ranine Ghanem (@GhanemRanine) January 13, 2023 مواضيع متعلقة جريح في التدافع بين الجيش والمحتجين في جبيل إمام جبيل أحمد اللقيس يدعو الى قطع الطرقات في كل لبنان الاعتداء على الكاهن والمتظاهرين في جبيل. pic.twitter.com/kG75QBrmr3— Aline Achkar (@alineachkar01) January 13, 2023 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أوتوسترادتضاربتعـرضفيديولبنانللضربوالمحتجينالجيشجبيل شارك
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