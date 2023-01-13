أنباء عن تعرّض نائب لاعتداء بالضرب من قبل “أمن الدولة”.. ما حقيقتها؟

نفى عضو كتلة “الجمهوريّة القوية” النائب رازي الحاج الأنباء التي تحدّثت عن تعرضه لاعتداء من قبل عناصر أمن الدولة خلال مشاركته في اعتصام أهالي شهداء مرفأ بيروت، مساء اليوم، استنكاراً لتوقيف الناشط ويليام نون.

وفي تغريدةٍ عبر “تويتر”، قال الحاج: “يتم التناقل بمعلومات عبر الواتساب تتحدث عن تعرضي الى اعتداء من قبل عناصر امن الدولة.. يهمني نفي المعلومات نفيا قاطعا وأؤكد عدم تعرضي لأي اعتداء بالضرب. أنا موجود في مبنى امن الدولة في الرملة البيضاء تضامناً مع الموقوف ويليام نون ومتابعة لمجريات التحقيق”