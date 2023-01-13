أنباء عن تعرّض نائب لاعتداء بالضرب من قبل “أمن الدولة”.. ما حقيقتها؟

لبنان
By cedar

نفى عضو كتلة “الجمهوريّة القوية” النائب رازي الحاج الأنباء التي تحدّثت عن تعرضه لاعتداء من قبل عناصر أمن الدولة خلال مشاركته في اعتصام أهالي شهداء مرفأ بيروت، مساء اليوم، استنكاراً لتوقيف الناشط ويليام نون.

وفي تغريدةٍ عبر “تويتر”، قال الحاج: “يتم التناقل بمعلومات عبر الواتساب تتحدث عن تعرضي الى اعتداء من قبل عناصر امن الدولة.. يهمني نفي المعلومات نفيا قاطعا وأؤكد عدم تعرضي لأي اعتداء بالضرب. أنا موجود في مبنى امن الدولة في الرملة البيضاء تضامناً مع الموقوف ويليام نون ومتابعة لمجريات التحقيق”

مواضيع متعلقة

فيديو: تعـرض كاهن للضرب.. تضارب بين ⁧‫الجيش‬⁩ والمحتجّين…

جريح في التدافع بين الجيش والمحتجين في جبيل

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
cedar9995 posts 0 comments
مواضيع تهمك

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

إغلاق الطريق أمام مقر مديرية امن الدولة في الرملة البيضاء…

عقيص: توقيف نون يجب ان يكون الشرارة لأطلاق “ثورة…

شمعون: دولة العار تقبض على الضحية وتنسى المجرم الحقيقي

قيومجيان: أطلقوا ‎وليم نون الآن

النائب أديب عبد المسيح يتعرض لمحاولة سـرقـة وقـتـل

1 من 1٬485