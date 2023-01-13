أفرام: أهكذا تقاربون ملف ضحايا المرفأ؟

لبنان
By cedar

غرد النائب نعمة افرام: “أهكذا تقاربون ملف ضحايا المرفأ؟ إنكم تصبون الزيت على النار في وقت مطلوب الافراج عن التحقيق وتوقيف المرتكبين لا المرتكب بحقهم وحق الوطن. هزلت”. 

وختم: “الحرية لـ #وليام_نون فورا”.

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