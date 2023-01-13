أفرام: أهكذا تقاربون ملف ضحايا المرفأ؟لبنان By cedar 01/13/2023 شارك غرد النائب نعمة افرام: “أهكذا تقاربون ملف ضحايا المرفأ؟ إنكم تصبون الزيت على النار في وقت مطلوب الافراج عن التحقيق وتوقيف المرتكبين لا المرتكب بحقهم وحق الوطن. هزلت”. وختم: “الحرية لـ #وليام_نون فورا”. مواضيع متعلقة فيديو: تعـرض كاهن للضرب.. تضارب بين الجيش والمحتجّين… جريح في التدافع بين الجيش والمحتجين في جبيل مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أفرامأهكذاالمرفأ؟تقاربونضحايالبنان شارك
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