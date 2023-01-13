النائب أديب عبد المسيح يتعرض لمحاولة سـرقـة وقـتـل

صورة نشرها النائب اديب عبد المسيح

شر النائب أديب عبد المسيح عبر وسائل التواصل الاجتماعي : “بعهدة الأجهزة الأمنية وبلدية كفرحزير وبلديات الكوره – توقيف عصابة سرقة”.

وجاء في المنشور: “الوقاحة والإستباحة الأمنية وصلت إلى حد محاولة التعرض لي وسرقتي ومراقبتي وإستباحة الحي الذي أسكن فيه وأحياء بلدتي إستكمالا لعمليات السرقة التي تحصل في الكوره في ليل كل يوم….

أوقف جهازي الأمني سيارة مشبوهة كان يتحضر ركابها لإرتكاب جنحة (و أكثر)، حيث أوقفناها وسلمنا من يوجد فيها إلى الأجهزة الأمنية، أفضى تفتيش السيارة إلى إكتشاف أدوات سرقة وسكاكين ومعدات قطع.

الله ستر من مواجهة مسلحة والأشخاص الذين أتحفظ على تسميتهم من دون هويات”….

وكرر: “قلت سابقا إن الكوره وكفرحزير ومعظم البلدات ساقطات أمنيا وقد حذرت سابقا من الحوادث وأحذر مرة أخرى أننا لن نسمح لأي أحد بإستباحة بيئتتا، لذا أعذر من أنذر وأضع هذا التحذير بعهدة القوى الأمنية والقضاء الذي نحذره من الإستخفاف وتخفيف العقوبات… وأطالب بلدية كفرحزير وأي بلدية أخرى أن تجند شرطتها وفريق أمنها لسهر الليالي والحفاظ على الأمن”.

وختم: “إسا ناقصنا أمن ذاتي و هيك بتكمل”.