ماذا تقول خطيبة ويليام نون عن توقيفه؟

لبنان
By admin

المركزية: قالت ماريا فارس شقيقة الضحية في تفجير مرفأ بيروت ميريام فارس وخطيبة ويليام نون الموقوف في مركز أمن الدولة في الدكوانة اثر توقيفه لـ”المركزية” : حضرنا الى التحقيق على اساس فنجان قهوة ويخرج. أعطى وليام إفادته . ثم قرروا ان يفتشوا منزله في مشمش، فأرسلوا دورية فتشت المنزل إلا أنهم لم يجدوا شيئا. حرروا المحضر وعادوا، لكنهم يرفضون اطلاق سراحه. فهل هي “سلبطة” لا نعرف. الآن يتم نقله الى امن الدولة المديرية العامة في السوديكو ولا نعرف ما اذا كان سيتم توقيفه ام لا. لكن لو لم تكن هناك نية لتوقيفه لما نقلوه الى هنا. الله يسامحهم. لا نعرف ما سيكون مصيره. ننتظر.

وعن الخطوات التصعيدية في حال توقيفه، قالت ماريا: “بدأنا نتجمع امام المديرية ولن نسمح بتوقيفه”. 

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وسألت: “ما هي التهمة حتى يتم توقيفه؟ ما هو الجرم الذي قام به؟ عوض محاسبة الابرياء والاشخاص الذين يضحون بأنفسهم وحياتهم للوصول الى حقيقة إخوتهم الذي سقطوا في انفجار المرفأ، فليذهبوا ويلاحقوا من دمر المرفأ وفجرنا. مضت سنتان ونحن نطالب بالعدالة. يا عيب الشوم عليهم”.

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