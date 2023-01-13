زهرا: “ما حدا بيقول للقوات انتخبي فلان” وتجربة عون محبطة

لفت النائب السابق أنطوان زهرا إلى أن حزب القوات اللبنانية لا يقبل بالنائب جبران باسيل لأن التجربة مع رئيس الجمهورية السابق ميشال عون كانت محبطة ومؤذية للبنان واللبنانيين”، موضحاً أننا “لم نشهد أي خطوة فعلية ضمن المشروع الذي توافقنا عليه مع عون قبل وصولوه سدة الرئاسة”.

وأضاف زهرا عبر قناة “المشهد”، أن “باسيل نتيجة تيار سياسي أطلقه عون عندما أصبح رئيساً لحكومة انتقالية وهو من هذا التيار السياسي الذي يقوده العماد عون، ولأن الفرع دائماً من الأصل، باسيل ليس على قدر الثقة”.

وتابع، “مشروع عون وباسيل هو مشروع سلطة لا بناء دولة”، متوقعاً ألا “تتكرر التجربة، وفي حال وصل باسيل إلى سدة الرئاسة، فلن يصل عبر القوات اللبنانية، وسنكون حينها في موقع المعارضة”.

واعتبر أن “حزب الله وعد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالوصول إلى رئاسة الجمهورية بعد عهد عون، وبالتالي لن يختار باسيل اليوم، الذي كان بمثابة رئيس الظل خلال عهد عون”.

وعن إمكانية انتخاب فرنجية، أكد زهرا، أن “القوات لا تلتقي أبداً مع مشروع فرنجية الملتزم بمحور الممانعة”، مشيراً إلى أن “التحالف الانتخابي بداية العهد أمر والمواقف السياسية أمر آخر، كما أن النائب ميشال معوض كان حليفاً انتخابياً مع التيار الوطني الحر لا حليف سياسي”.

وأوضح، “ما حدا بقلا للقوات اللبنانية انتخبي فولان، وخصوصاً المملكة العربية السعودية لأنها تعلم أنها تتعامل مع حزب لا يدير أذنيه لأحد”.

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